HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Das grüne Licht der US-Gesundheitsbehörde (FDA) für ein spezielles Programm für den Antikörper Tafasitamab schlage die Brücke von der offiziellen Zulassung des Mittels zur kommerziellen Nutzung, schrieb Analystin Shanshan Xu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit dürfte das Interesse sowohl von Ärzten als auch von Patienten an dem Antikörper geweckt werden./bek/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006632003

