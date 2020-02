Church & Dwight (CHD): Produzent von Reinigungsmitteln mit blitzsauberem Setup!

Schöne Chartformation lädt zum Swingtrade bei Church & Dwight ein. Quartalszahlen in weiter Ferne.

Symbol:ISIN:Der Kursverlust von etwas über drei Prozent in den vergangenen sechs Monaten hinterließ eine deutliche Beule im langfristigen Chart. Das Gap-Up nach den letzten Quartalszahlen vom Freitag der letzten Woche sorgt trotzdem für Optimismus. Die momentane Konsolidierung bildet eine Widerstandslinie bei etwas über 74 USD oberhalb der Kurslücke aus. Wenn die Kurslücke hält, sieht alles gut aus.Church & Dwight Company, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet Reinigungs– und Körperpflegeprodukte. Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller von Natriumbicarbonat (Backpulver), einer vielseitigen Chemikalie, die auch in Reinigungsprodukten enthalten ist. Der Vertrieb ist breit aufgestellt. Zu den Kunden zählen Handelsketten wie Supermärkte und Drogerien, aber auch Industriekunden. Die letzten Zahlen filen schwächer als erwartet aus, die Aussichten für die Zukunft sind aber positiv.Unser Swingtrade verspricht ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2.2, wenn wir den Trade bei 75.01 USD eingehen, den Stopp Loss knapp unter der Widerstandslinie bei 73.99 USD setzen und das Kursziel beim letzten Pivot-Hoch von 77.24 ins Visier nehmen. Die Quartalszahlen sind erst wieder für Mai geplant, so dass wir auf diese zunächst keine Rücksicht nehmen brauchen.Aussicht: BULLISCHAutor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in CHD.