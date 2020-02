Imricor Medical Systems, Inc. (kurz das Unternehmen oder Imricor) (ASX: IMR), gibt bekannt, dass die ersten Eingriffe mit den Produkten des Unternehmens nach Erhalt der CE-Kennzeichnung für den Ablationskatheter Vision-MR im Herzzentrum Dresden durchgeführt worden sind.

Drs. Christopher Piorkowski (left) and Thomas Gaspar (right) performing iCMR ablations at the Heart Center Dresden (Photo: Heart Center Dresden).