FRANKFURT (dpa-AFX) - Mehr Kunden, mehr Gewinn - in den vergangenen Jahren eilte die Direktbank ING von Rekord zu Rekord. Allerdings wuchs die Kundenzahl zuletzt nicht mehr so stark, Vorstandschef Nick Jue warnte im Sommer: Die angepeilte Marke von zehn Millionen Privatkunden werde 2019 wohl nicht ganz erreicht.



An diesem Donnerstag (13.00 Uhr) legt das in Deutschland und Österreich aktive Institut die Bilanz für das vergangene Jahr vor. Zum Ende des ersten Halbjahres zählte die ehemalige ING-Diba, die seit November 2018 nur noch unter dem Namen des niederländischen Mutterkonzerns ING auftritt, etwa 9,5 Millionen Privatkunden.



Von Januar bis einschließlich Juni 2019 erzielte die ING Deutschland 429 Millionen Euro Gewinn - ein Plus von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2018 lag der Überschuss bei 886 Millionen Euro./ben/DP/fba

