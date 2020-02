Das amerikanische Unternehmen Medifast Inc. (ISIN: US58470H1014, NYSE: MED) wird am heutigen Donnerstag eine Quartalsdividende in Höhe von 1,13 US-Dollar an die Aktionäre auszahlen. Record date war der 27. Dezember 2019.Im Vergleich zum Vorquartal (75 Cents) ist dies eine Anhebung um 51 Prozent. Auf Jahressicht beträgt die Gesamtzahlung 4,52 US-Dollar, was beim aktuellen Börsenkurs von 102,40 US-Dollar einer Dividendenrendite von ...

