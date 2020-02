Das Unternehmen Cepton Technologies, Inc., ein führender Anbieter von hochmodernen, intelligenten, auf Lidar basierenden Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass es über 50 Millionen US-Dollar im Rahmen einer Finanzierungsrunde der Serie C beschafft hat. Damit belaufen sich die Finanzen von Cepton insgesamt auf fast 100 Millionen US-Dollar ein solides Fundament, um die F&E-Anstrengungen des Unternehmens nachhaltig zu steigern, seine Präsenz im Automobilmarkt zu erweitern und wichtige Kunden weltweit zu unterstützen.

Die jüngste Finanzierungsrunde wurde von Koito Manufacturing Co., Ltd. (TYO: 7276), dem Tier-1-Zulieferer und weltweit führenden Anbieter von Beleuchtungssystemen für die Automobilindustrie, mit einer Investition von 50 Millionen US-Dollar angeführt. Aktuelle Investoren von Cepton nahmen ebenfalls an der Finanzierungsrunde teil. Als Teil der Transaktion erhält Koito die nicht ausschließlichen Rechte für die Herstellung und den Verkauf des Lidar-Sensor-Designs von Cepton für Automobilanwendungen unter Verwendung von Schlüsselkomponenten, die von Cepton geliefert werden.

Cepton wird die Erlöse dafür verwenden, die Entwicklung und den Einsatz seiner fortschrittlichen Lidar-Technologie in ADAS-Anwendungen, autonomen Fahrzeugen sowie in anderen wachstumsstarken Märkten wie intelligente Städte bzw. intelligente Transportsysteme (ITS) und Sicherheit voranzutreiben.

Die einzigartige und patentierte Micro Motion Technology (MMT) von Cepton unterscheidet sich von herkömmlichen strahllenkenden Technologien wie mechanischer Rotation, mikroelektromechanischen Systemen (MEMS) und Scanning-Spiegeln. Die MMT-Architektur ermöglicht eine spiegellose, reibungsfreie und rotationsfreie Lidar-Lösung, welche die Verlässlichkeit und Herstellbarkeit des Produkts verbessert, während sie eine hohe Leistung und einen niedrigen Stromverbrauch zu erschwinglichen Preisen liefert.

"Seit Cepton im Jahr 2016 gegründet wurde, haben wir bei der Weiterentwicklung der Lidar-Spitzentechnologie große Fortschritte erzielt und stellen die Vorteile von auf Lidar basierenden Lösungen einer Vielfalt von Märkten zur Verfügung", so Dr. Jun Pei, Mitbegründer und CEO von Cepton. "Mit dieser jüngsten Investitionsrunde verspricht 2020 ein Jahr des Wandels für Cepton zu werden, und wir freuen uns, Koito nicht nur als Investor, sondern als Technologie- und Fertigungspartner willkommen heißen zu dürfen. Die Kombination der weltmarktführenden Stellung von Koito im Bereich Automobilbeleuchtung und seiner erstklassigen Qualität, Zuverlässigkeit und Fertigung mit den preisgekrönten Lidar-Lösungen von Cepton stellt eine enorme Gelegenheit dar, tief in den Automobilmarkt einzudringen."

Über Cepton Technologies, Inc.

Cepton bietet hochmoderne, intelligente, auf Lidar basierende Lösungen für eine Reihe von Märkten, darunter autonomes Fahren, ADAS, intelligente Verkehrssysteme, Sicherheit, Crowd-Analysen und Industrieroboter. Die patentierte MMT-basierte Lidar-Technologie von Cepton ermöglicht zuverlässige, skalierbare und kosteneffektive Lösungen, die eine 3D-Wahrnehmung mit großer Reichweite und hoher Auflösung für intelligente Anwendungen liefert.

Cepton wurde 2016 gegründet und wird von Branchenveteranen mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Lidar und Advanced Imaging geleitet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kommerzialisierung von leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Lidar-Lösungen für den Massenmarkt. Cepton hat seinen Sitz in San Jose, Kalifornien, USA. Darüber hinaus hat das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland, Kanada und Großbritannien und einen schnell wachsenden globalen Kundenstamm.

