Dividendenaristokraten - also Aktien, die ihre Dividenden jedes Jahr seit mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren erhöhen - sind eine Elitegruppe, besonders derzeit. In den letzten Jahren zwangen die Große Rezession und der Rückgang der Ölpreise in den Jahren 2014 bis 2017 einige damalige Aristokraten - und einige Möchtegern-Aristokraten - ihre Dividenden zu kürzen. Damit sind sie für die nächsten 25 Jahre von der Liste gestrichen. Das bedeutet jedoch, dass die Unternehmen, die auf der Liste bleiben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...