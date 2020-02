TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Spekulationen auf eine Eindämmung der Coronavirus-Epidemie treiben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag nach oben. Positive Nachrichten kommen auch zum US-chinesischen Handelsstreit. China halbiert ab dem 14. Februar die im September verhängten Strafzölle auf US-Importe im Wert von 75 Milliarden Dollar. Dazu gesellen sich positive Vorgaben aus den USA, wo die Aktienkurse zusätzlichen Auftrieb von überraschend starken heimischen Konjunkturdaten bekamen.

Der Nikkei-225-Index steigt in Tokio um 2,5 Prozent. In Schanghai geht es mit den Kursen im Schnitt um 1,5 Prozent nach oben. Der Hang-Seng-Index legt in Hongkong um 2,8 Prozent zu. Der südkoreanische Leitindex Kospi gewinnt 2,7 Prozent. In Australien, wo der Handel schon beendet ist, schloss der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 1,0 Prozent. Hier stützte auch der überraschend deutliche Anstieg der australischen Einzelhandelsumsätze im vierten Quartal.

Schon am Mittwoch gab es unbestätigte Berichte, wonach Forschern bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus ein Durchbruch gelungen sein soll. Das führte zu einer Erleichterungsrally in Europa und an der Wall Street, wenngleich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Euphorie dämpfte, indem sie mitteilte, bislang sei keine wirksame Therapie gefunden worden. Und auch die US-Gesundheitsbehörden warnten vor zu viel Optimismus. Am Markt überwiegt inzwischen allerdings die Überzeugung, dass die wirtschaftlichen Folgen des Virus nicht allzu gravierend sein werden.

Anleger gehen wieder ins Risiko

Auch am Devisenmarkt zeigt sich die wiedererwachte Risikofreude der Anleger. Der Yen als klassische Fluchtwährung in Krisenzeiten wird verkauft. Der US-Dollar notiert knapp unter 110 Yen. Am Dienstag kostete der Greenback im Tagestief noch 108,55 Yen.

Die im Zuge von Konjunkturskepsis zuletzt kräftig gefallenen Ölpreise erholen sich weiter. Die Akteure am Ölmarkt spekulieren darauf, dass die Opec in Reaktion auf den Preisverfall ihre Fördermenge reduziert. Das Barrel der global gehandelten Sorte Brent verteuert sich um 2,0 Prozent auf 56,41 Dollar.

Mit den Ölpreisen erholen sich auch die Aktien der Branchenunternehmen. In Australien stiegen Woodside Petroleum um 2,7 Prozent und Beach Energy um 1,6 Prozent. Inpex gewinnen in Tokio 2,8 Prozent. Die Aktie des auch im Rohstoffgeschäft tätigen japanischen Handelshauses Marubeni rückt um 2,2 Prozent vor. CNOOC legen in Hongkong um 5 Prozent zu.

Toyota überzeugt mit neuer Gewinnprognose

Neben dem Virus zieht auch die laufende Bilanzsaison einiges Interesse auf sich. In Tokio legt die Toyota-Aktie um 3,5 Prozent zu, nachdem der japanische Automobilkonzern bei der Vorlage von Geschäftszahlen die Jahresgewinnprognose erhöht hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.049,20 +1,05% +5,46% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.912,00 +2,54% -1,42% 07:00 Kospi (Seoul) 2.224,86 +2,74% +1,24% 07:00 Schanghai-Comp. 2.860,67 +1,51% -6,21% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.533,12 +2,79% -5,09% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.222,96 +0,71% -2,06% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.547,45 +0,69% -3,27% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:45 Uhr % YTD EUR/USD 1,0999 -0,0% 1,1000 1,1038 -1,9% EUR/JPY 120,90 +0,1% 120,78 120,70 -0,8% EUR/GBP 0,8471 +0,1% 0,8463 0,8482 +0,1% GBP/USD 1,2983 -0,1% 1,2998 1,3013 -2,0% USD/JPY 109,91 +0,1% 109,80 109,34 +1,1% USD/KRW 1179,85 -0,3% 1183,96 1190,46 +2,1% USD/CNY 6,9636 -0,1% 6,9738 6,9998 +0,0% USD/CNH 6,9628 -0,2% 6,9739 7,0026 -0,0% USD/HKD 7,7629 -0,0% 7,7633 7,7651 -0,4% AUD/USD 0,6757 +0,2% 0,6747 0,6740 -3,6% NZD/USD 0,6471 -0,1% 0,6478 0,6483 -3,9% Bitcoin BTC/USD 9.622,00 -0,0% 9.625,00 9.239,76 +33,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,05 50,75 +2,6% 1,30 -14,4% Brent/ICE 56,41 55,28 +2,0% 1,13 -13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.556,24 1.555,80 +0,0% +0,44 +2,6% Silber (Spot) 17,70 17,60 +0,5% +0,10 -0,9% Platin (Spot) 982,80 983,50 -0,1% -0,70 +1,8% Kupfer-Future 2,62 2,57 +1,8% +0,05 -6,3% ===

