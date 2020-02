ESPOO (dpa-AFX) - Der Netzwerkausrüster Nokia blickt wieder ein wenig optimistischer in die Zukunft. Nachdem das Management im Herbst seine Ziele zusammengestrichen hatte, erwartet es nun, dass sich das operative Geschäft im Laufe des Jahres wieder verbessert, wie der finnische Konzern am Donnerstag in Espoo mitteilte. Hohe Kosten für die Entwicklung der neuen 5G-Mobilfunktechnik sowie Preisdruck in China hatten das Unternehmen im abgelaufenen Jahr stark belastet. Im laufenden Jahr will der Konzern die Produktkosten senken, aber auch das Dienstleistungsgeschäft verbessern.



Während der Umsatz im vierten Quartal mit 6,9 Milliarden Euro stagnierte, stieg der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn leicht um 1 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro. Analysten hatten etwas weniger erwartet. Auf Jahressicht kam der Konzern auf einen Umsatz von 23,3 Milliarden Euro - ein Plus von 3 Prozent zum Vorjahr. Der bereinigte operative Gewinn sank allerdings um 8 Prozent auf 2 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,22 Euro, ein Rückgang um 4 Prozent. Die operative Marge ging im Gesamtjahr von 9,7 auf 8,6 Prozent zurück./knd/eas//jha/

NOKIA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de