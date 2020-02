Nachdem das Management im Herbst seine Ziele zusammengestrichen hatte, erwartet es nun, dass sich das operative Geschäft im Laufe des Jahres wieder verbessert, wie der finnische Konzern am Donnerstag in Espoo mitteilte.Hohe Kosten für die Entwicklung der neuen 5G-Mobilfunktechnik sowie Preisdruck in China hatten das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...