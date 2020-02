Die Stimmung bei der Hauptversammlung von Siemens am Mittwoch: angespannt. Klimaaktivisten protestierten vor der Münchener Olympiahalle. Konzernchef Joe Kaeser äußerte sich zu dem umstrittenen Kohleprojekt. Das schwache erste Quartal rückte dabei fast in den Hintergrund. Wie es dem Technologiekonzern geht, was die Aktie macht. Von Annika Kintscher

