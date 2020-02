NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aroundtown von 8,50 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie sei vielversprechender als der Konkurrent Alstria Office und somit ein "Top Pick" im Bereich für Gewerbeimmobilien, den er gegenüber Wohnimmobilien bevorzuge, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie biete zugleich auch den Vorteil der anstehenden Fusion mit TLG./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 13:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 19:00 / ET



LU1673108939

