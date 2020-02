Vorläufige Zahlen der WashTec AGDGAP-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis Vorläufige Zahlen der WashTec AG06.02.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PressemitteilungVorläufige Zahlen der WashTec AG:* Umsatz stabil mit Mio. EUR 436,5 auf Vorjahresniveau (Vorjahr Mio. EUR 435,4)* Stärkstes viertes Quartal in der Unternehmensgeschichte* Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) vor Sonderaufwendungen Mio. EUR 38,2; EBIT nach Sonderaufwendungen Mio. EUR 36,3 (Vorjahr Mio. EUR 51,5).* Auftragsbestand zum Jahresende über VorjahrAugsburg, 6. Februar 2020 - Die WashTec Gruppe - der global führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche - hat das Geschäftsjahr 2019 nach vorläufigen Zahlen mit einem Umsatz in Höhe von Mio. EUR 436,5 (Vorjahr Mio. EUR 435,4) erfolgreich abgeschlossen. Dieses entspricht einer stabilen Umsatzentwicklung mit einem leichten Zuwachs von 0,2% bzw. Mio. EUR 1,1 im Gesamtjahr. Das letzte Quartal ist mit einem Umsatz von Mio. EUR 127,4 (Vorjahr Mio. EUR 122,7) das Quartal mit dem bisher höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte. Das vorläufige EBIT - vor Sonderaufwendungen aus dem Performanceprogramm in Höhe von Mio. EUR 1,9 - liegt bei Mio. EUR 38,2. Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Rendite von 8,8%. Das vorläufige EBIT nach Sonderaufwendungen beträgt Mio. EUR 36,3 (Vorjahr: Mio. EUR 51,5).Nach einem verhaltenen Start in das Geschäftsjahr 2019 hat das Geschäftsvolumen - insbesondere im zweiten Halbjahr 2019 - wie erwartet zugenommen. Trotz zweistelligem Wachstum im Direktgeschäft im Gesamtjahr 2019 konnte die Gesellschaft den Rückgang im Geschäft mit Großkunden aufgrund von Auftragsverschiebungen nicht überkompensieren. Des Weiteren hat das Service- und Chemiegeschäft eine positive Entwicklung genommen.Die Mitarbeiteranzahl zum Ende des vierten Quartals 2019 lag mit 1.874 Mitarbeitern um 14 Mitarbeiter unter dem Stand zum Ende des dritten Quartals 2019 (1.888 Mitarbeiter). Die angekündigte kontinuierliche Reduzierung der Mitarbeiteranzahl auf rd. 1.820 bis zum 31. Dezember 2020 wird sozialverträglich gestaltet und verteilt sich entsprechend über das gesamte Jahr. Die Kosten hierfür sind im Abschluss 2019 bereits als Sonderaufwendungen berücksichtigt.Die Netto-Finanzverschuldung (kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten abzüglich flüssiger Mittel) lag zum 31. Dezember 2019 bei Mio. EUR 56,4 (Vorjahr: Mio. EUR 10,1). Dies beinhaltet die Bilanzierungseffekte aus der Umstellung auf IFRS 16 in Höhe von rund Mio. EUR 19,0. Durch den Rekordumsatz im vierten Quartal stiegen zusätzlich die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum 31. Dezember 2019 entsprechend deutlich (um ca. Mio. EUR 15 ggü. Vorjahr). Dieses wird sich im ersten Quartal 2020 wieder normalisieren.Der Gruppen-Auftragsbestand zum Jahresende 2019 lag über dem des Vorjahres.Wesentliche vorläufige Konzern-Kennzahlen:Mio. EUR, IFRS 2019 2018 Umsatz 436,5 435,4 EBIT vor Sonderaufwendungen aus dem 38,2 - Performanceprogramm EBIT nach Sonderaufwendungen aus dem 36,3 51,5 Performanceprogramm Netto-Finanzverschuldung 56,4 10,1Die Veröffentlichung des vollständigen Konzernabschlusses mit den endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 sowie der Prognose für das laufende Geschäftsjahr ist für den 18. März 2020 vorgesehen, die Hauptversammlung findet am 28. April 2020 statt.Über WashTec: Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec über 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 80 Ländern präsent.Kontakt:WashTec AG Investor Relations Argonstraße 7 86153 Augsburg Tel.: +49 (0)821 - 55 84 - 0 E-Mail: ir@washtec.de06.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 55 84-0 Fax: +49 (0)821 55 84-1135 E-Mail: washtec@washtec.de Internet: www.washtec.de ISIN: DE0007507501 WKN: 750750 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 969139Ende der Mitteilung DGAP News-Service969139 06.02.2020