Die Gemeinschaftswährung hält die Marke vom Vorabend. Anleger beobachten die Entwicklungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Der Euro hat am Donnerstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst nicht ausgeweitet. Am Morgen hielt sich die Gemeinschaftswährung wie am Vorabend an der Marke von 1,10 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1023 (Dienstag: 1,1048) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit ...

