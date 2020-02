NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für LVMH nach der von den Tiffany-Aktionären gebilligten Übernahme des US-Juweliers von 460 auf 470 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Er sehe zahlreiche strategische Vorteile und kalkuliere bereits vom ersten Jahr an mit einem Ergebnisbeitrag, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser könnte im Zeitverlauf zulegen. Seines Erachtens könnte Tiffany nach Steuern bereits ab dem siebten Jahr eine positive Rendite auf den bezahlten Preis liefern./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 17:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

