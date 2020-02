NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Aktie des Biotech-Unternehmens Qiagen nach Quartalszahlen auf "Overweight" belassen. Sie seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Tycho Peterson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fundamentaldaten seien weiterhin solide. Fusionen und Übernahmen seien noch nicht vom Tisch. Daher sehe er für 2020 Luft nach oben./ajx/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 13:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 13:38 / EST



ISIN: NL0012169213

