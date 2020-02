Den Höhepunkt erreichte die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard bei 199,00 Euro gegen Ende 2018, anschließend schwenkte der Wert in einen Abwärtstrend ein und gab bis Anfang 2019 auf glatt 86,00 Euro nach. Die anschließende Stabilisierungsphase fiel recht volatil aus, Anfang dieses Jahres konnten jedoch der mittelfristige Abwärtstrend auf der Oberseite zusammen mit dem 200-Tage-Durchschnitt bei 131,65 Euro dynamisch überwunden werden. Das hierdurch aufgestellte Kaufsignal wird jetzt konsequent weiter umgesetzt, geschuldet ist dies auch dem Aufschwung an den weltweiten Börsen. Ein Long-Investment bietet sich durchaus auf aktuellem Kursniveau an.

