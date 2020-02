Die Aktie von Traton war in der jungen Historie der Börsen-Notierung eher ein Mauerblümchen. Doch der Vorstoß in Richtung Navistar verdient im aktuellen Konjunktur- und Branchenumfeld definitiv Respekt. Dazu kommt eine mögliche Fantasie in Bezug auf die Brennstoffzelle. Schauen Sie hierzu in den Ausschnitt des Gesamt-Gesprächs mit Hans A. Bernecker im Rahmen des Bernecker TV in der Sendung vom 05.02.2020.



Wenn Sie diese Nachricht auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV Box zum Video. Ansonsten geht es hier entlang:







oder alternativ über Copy/Paste:

https://youtu.be/CevGV-s0lmg

TRATON-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de