Es scheint so, als könnte die Börse derzeit so gut wie nichts erschüttern. Schon seit dem Jahr 2009, als die letzte große Korrektur ihr Ende nahm, geht es mit den Aktien unter leichten Schwankungen eigentlich nur nach oben. Es scheint fast so: Je mehr Angst die Anleger vor einem Abschwung haben, umso höher klettern die Kurse. Nicht einmal das Coronavirus oder die Irankrise können die Märkte im Moment aufhalten. Doch eins ist sicher: Das wird nicht so bleiben! Schaut man sich zum Beispiel Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...