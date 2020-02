SolarEdge Technologies, Inc. ("SolarEdge") (NASDAQ: SEDG), einer der weltweiten Marktführer intelligenter Energieerzeugung, gab heute den Abschluss eines Vertrags mit dem internationalen Solarinvestor Enfindus über die Lieferung von Smart Energy Produkten und Lösungen, darunter Wechselrichter und Leistungsoptimierer für Solarprojekte mit einer Kapazität von 1 GW, bekannt. Das vierjährige, gesamteuropäische Abkommen ist für gewerbliche und industrielle PV-Aufdachanlagen vorgesehen. Enfindus plant, die PV-Systeme zu finanzieren, zu bauen und zu betreiben und Hausbesitzern langfristige Stromlieferverträge unter eigenem Namen anzubieten.

"Dass Enfindus uns für PV-Anlagen mit der Kapazität von 1 GW in ganz Europa ausgewählt hat, ist ein Beleg für die wachsende Stärke der DC-Optimierung und ihre Vorteile bei größeren PV-Installationen", erklärt Alfred Karlstetter, General Manager, SolarEdge Europa. "SolarEdge baut seine Präsenz im gewerblichen und industriellen Bereich aus und ist bestrebt, auch weiterhin innovative und skalierbare DC-optimierte Wechselrichterlösungen anzubieten, um die Rentabilität gewerblicher und kleinerer, industrieller PV-Anlagen zu verbessern."

"Da wir uns der Investition in qualitativ hochwertige und rentable PV-Anlagen für Gewerbe und Industrie verpflichtet haben, sieht Enfindus in den DC-optimierten Wechselrichtern von SolarEdge die ideale Lösung zur Erhöhung der Lebensdauer-Rentabilität größerer PV-Gewerbeanlagen", erläutert Gino van Neer, CEO von Enfindus. "Wir haben SolarEdge aufgrund seiner Bankfähigkeit ausgewählt, die zum Teil auf seine Premium-Technologie zurückzuführen ist, die von Versicherungsgesellschaften bevorzugt wird und erweiterte Sicherheitsfunktionen und transparentes Monitoring für eine verbesserte Betriebs- und Wartungsfreundlichkeit bietet. Das Team von Enfindus schätzt auch den engagierten Ansatz von SolarEdge beim Aufbau von Kundenbeziehungen, der uns das Vertrauen gibt, uns auf eine langfristige Zusammenarbeit festzulegen."

Mit diesen Projekten möchten SolarEdge und Enfindus Unternehmen helfen, ihre Energiekosten zu senken und ihr Gesamtergebnis zu verbessern, während sie gleichzeitig den Anteil der Solarenergie im europäischen Energiemix erhöhen, zur CO2-Einsparung beitragen und die Energieerzeugung dezentralisieren.

Über SolarEdge:

SolarEdge ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenter Energietechnik. Durch den Einsatz unserer herausragenden Ingenieursleistungen und unser stetiges Streben nach Innovation erschafft SolarEdge intelligente Energielösungen, mit denen der tägliche Energiebedarf gedeckt und zukünftiger Fortschritt vorangetrieben wird. SolarEdge hat eine intelligente Wechselrichterlösung entwickelt, die die Art der Energiegewinnung und des Energiemanagements eines PV-Systems grundlegend verändert hat. Der DC-optimierte Wechselrichter von SolarEdge maximiert die Energiegewinnung und senkt gleichzeitig die Kosten für den vom PV-System erzeugten Strom. SolarEdge hat sich ganz der Weiterentwicklung der Smart Energy-Technik verschrieben und bedient mit seinen Lösungen für PV-Anlagen, Speichersysteme, Ladelösungen für Elektroautos, USV, Antriebe für E-Autos und Netzdienstleistungen eine breite Palette an Energiemarktsegmenten. SolarEdge ist im Internet unter solaredge.com zu finden.

Über Enfindus:

Enfindus ist ein internationaler Akteur im Bereich der Solarenergie. Seine Mission ist, bis 2025 in Europa ein Portfolio von Dach-Solarprojekten mit der Kapazität von insgesamt 1 GW zu finanzieren, aufzubauen und zu betreiben. Enfindus übernimmt das Management des kompletten Prozesses einschließlich Vorbereitung, Installation und Betrieb der Solaranlagen. Dabei ist keine Kapitalinvestition seitens des Hausbesitzers erforderlich. Enfindus wird von erfahrenen Solarenergie-Experten in den Benelux-Ländern, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien geführt und sucht aktiv nach Geschäftsgelegenheiten in anderen europäischen Ländern.

Contacts:

Pressekontakt

SolarEdge Technologies

Jessica Fishman

Public and Media Relations Director

Jessica.Fishman@solaredge.com

+972-523958445

Enfindus

Guido Mivis

Chief Sales Officer

gmivis@enfindus.com

+34 655169543