Ehningen/Wolfsburg (ots) - Nach rund einem Jahr Bauzeit wird das Bertrandt Powertrain Solution Center am Standort Wolfsburg nun in Betrieb genommen. Im Herbst 2020 folgt die offizielle Eröffnung der rund 40 Millionen Euro teuren Prüfeinrichtung. Während der Übergangsphase werden die Geräte und Maschinen ausführlich getestet und optimiert. Etwa 45 neue Arbeitsplätze werden zum Start geschaffen.Ende letzter Woche startete die Inbetriebnahme für das rund 1,5 Fußballfeld-große Bertrandt Powertrain Solution Center (BPSC) in Wolfsburg. Von technischen Großkomponenten der Gebäudeausrüstung über verschiedene Prüfstände bis hin zur Mess- und Automatisierungstechnik - alle Geräte, Maschinen und Komponenten werden nun ausführlich getestet und optimiert. Bis Ende Juli wird dieser Prozess dauern, im September soll das BPSC dann bereit für die Absicherung von Antriebskonzepten der Zukunft sein. Die Schwerpunkte des BPSC liegen in der Durchführung von Tests gemäß nationaler und internationalen Prüfvorschriften."Das Besondere am Bertrandt Powertrain Solution Center ist, dass wir neben konventionellen Antrieben mit unterschiedlichen Kraftstoffen auch alternative Antriebskonzepte wie Hybrid- oder Elektroantriebe nach den neuesten gesetzlichen Vorgaben testen und absichern können. Um diese Aufgaben zu stemmen, werden wir zum Start etwa 45 neue Arbeitsplätze schaffen", sagt Dr. Andreas Singer, technischer Leiter des BPSC.Das BPSC verfügt am Standort Wolfsburg über drei Allradrollen-Prüfstände mit einer Systemleistung von 360 kW je Prüfstand. Alle Kammern können einen Temperaturbereich von -7 °C bis +35 °C abdecken. Die Prüfeinrichtung verfügt über 80 Stellplätze im Inneren des Gebäudes, die auf Temperaturen zwischen -25 °C und +23 °C konditionierbar sind. Die Fahrzeuge können somit schon vorab auf das spätere Prüfverfahren vorbereitet werden.Eine Besonderheit ist der Rollenprüfstand mit Höhenkammer. In dieser speziellen Kammer können Höhen von bis zu 4.200 m simuliert werden. Zusätzlich verfügt diese über eine Sonnensimulation, welche unterschiedliche Sonneneinstrahlungen abbilden kann. Diese Prüfzelle ist als Hochleistungssystem mit 550 kW Nennleistung und einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 300 km/h ausgelegt. Damit ist es möglich, besondere Fahrsituationen zu simulieren, z. B. Bergfahrten oder Heißland-Tests. Das bedeutet, Automobilhersteller müssen nicht mehr für jeden einzelnen Test in die spezifischen Länder fahren, sondern können diese vor Ort durchführen. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Effizienz, aber auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz in diesem Bereich.Das BPSC entsteht an zwei Standorten - Wolfsburg und München. Beide Center sind baugleich. Insgesamt investiert das Unternehmen rund 80 Millionen Euro in den Bau. Durch die strategische Positionierung in Nord- und Süddeutschland entstehen für die Kunden und Partner von Bertrandt kurze Wege.