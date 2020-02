Es ist eine twitterkurze Aussage und eine Meisterleistung. So viele Fehler in so wenig Zeichen gibt es selten. Keine Aussage ergibt Sinn. Will sie wirklich frei gewählte Abgeordnete dazu veranlassen einen Demokratiedarsteller wie Bodo Ramelow und seine SED-Erben zu wählen?

Der Beitrag Thüringen: Flügelschlagen in Berlin, gelebte Realität in Erfurt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...