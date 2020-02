Letzten Dienstag am 28. Januar hatte ich ein HT+ Update zu Zooplus mit dem Titel "Ungewissheit ist gut für Leerverkäufer, nachkaufen" verfasst und meinen Abonnenten geschickt. Ich ging darin auf die vorläufigen Zahlen für 2019 ein und habe empfohlen, die Position aufzustocken. Am Mittwoch darauf habe ich noch ein Update verfasst. Dieses Mal mit dem Titel "So sieht ein Boden aus, Teilgewinn mitnehmen". Zooplus hatte eine extreme Gegenbewegung erlebt und unser Nachkauf hatte ein Plus von 20% erhalten! ...

