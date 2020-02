Entweder für ein loses Verhältnis oder eine echte Ehe. Die Konzentration unter den Konkurrenten hat begonnen. Um bestehen zu können, wird man eine Partnersuche nicht vermeiden können. Was macht man daraus am Markt? Man geht mit kleinem Kapital geschickt long. Auch das finden Sie in der heutigen TB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

WIRECARD-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de