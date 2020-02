FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Optimistische Signale für 2020 von ArcelorMittal haben am Donnerstag für Nachfrage nach Stahlaktien gesorgt. Papiere von ArcelorMittal selbst sprangen um bis zu 11 Prozent und ließen dabei die viel beachteten 200-Tage-Linien hinter sich. Thyssenkrupp und Salzgitter gehörten mit plus 3 und plus 4 Prozent zu den Besten Werten in MDax und SDax .



ArcelorMittal sieht erste Anzeichen, dass sich der Nachfragerückgang zu stabilisieren beginnt, und wies dabei auch auf die inzwischen niedrigen Lagerbestände bei Kunden hin. Das Coronavirus werde die Nachfrage aus China allenfalls kurzfristig bremsen. Das Unternehmen klingt etwas zuversichtlicher als wir erwartet haben, erklärte Analyst Ingo-Martin Schachel von der Commerzbank./ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ARCELORMITTAL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de