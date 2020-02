Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)--Der Ölkonzern Total hat im vierten Quartal mit starken Zahlen überrascht. Das französische Unternehmen kündigte zudem eine höhere Dividende an.

Im vierten Quartal verdiente Total unter dem Strich 2,60 Milliarden US-Dollar nach 1,13 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn lag bei 3,17 Milliarden Dollar, womit Total die Analystenprognose im Factset-Konsens von 2,65 Milliarden Dollar deutlich übertraf.

Die Produktion stieg auf 3,11 Millionen Barrel am Tag von 2,88 Millionen im vierten Quartal des Vorjahres. Nach Konzernangaben war dies vor allem neuen Förderprojekten zu verdanken. Im Gesamtjahr legte die Förderung um 9 Prozent zu.

Der Umsatz sank im vierten Quartal auf 49,3 von 52,5 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum.

"Das Umfeld bleibt angesichts der Unsicherheit über die Nachfrage und den Ausblick für das Wirtschaftswachstum im Kontext der geopolitischen Instabilität volatil", teilte das Unternehmen mit.

Der Konzern kündigte für 2019 eine Erhöhung der Schlussdividende um 6 Prozent auf 0,68 Euro je Aktie an. Inklusive Zwischendividenden bekommen die Aktionäre für das Gesamtjahr 2,68 Euro je Aktie, 5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Total will 2020 Aktien im Volumen von 2 Milliarden Dollar zurückkaufen in einem Umfeld mit Preisen von 60 Dollar das Barrel. Im vierten Quartal lag der Preis pro Barrel der Nordseesorte Brent im Durchschnitt bei 63,1 Dollar.

Zudem kündigte das Unternehmen an, seine Beteiligung von 27,5 Prozent an Fosmax LNG für 260 Millionen Dollar an Elengy zu verkaufen.

