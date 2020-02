Die größte italienische Bank Unicredit S.P.A. (ISIN: IT0005239360) will den Aktionären eine Dividende in Höhe von 0,63 Euro je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 13,42 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,69 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 22. April 2020. Ex-Dividenden Tag ist der 20. April 2020. Die Ausschüttungsquote liegt bei 30 Prozent. Im letzten Jahr erhielten die ...

