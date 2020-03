Die Aurubis AG will eigene Aktien im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro zuückkaufen.Das entspreche bis zu 4.495.672 Aktien oder 10 Prozent des Grundkapitals, teilte Aurubis mit. Das Rückkaufprogramm soll am 19. März 2020 beginnen und spätestens mit Ablauf des 17. September 2021 enden. Die Gesellschaft beabsichtigt, in einer ersten Tranche Aktien im Wert von bis zu 60 Millionen Euro zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...