Wien (www.anleihencheck.de) - Die "risk on"-Bewegung an den Märkten setzte sich auch gestern fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gerüchte, wonach Wissenschaftler entscheidende Fortschritte auf dem Weg zu einem Medikament und/oder Impfstoff gegen Corona gemacht hätten, seien in diesem Umfeld dankbar aufgenommen worden. Dass die WHO derartige Berichte heruntergespielt habe, sei von den Marktteilnehmern dabei ignoriert worden. So hätten zehnjährige deutsche und amerikanische Staatsanleihen ihren Renditeanstieg fortgesetzt. Geholfen hätten neben entspannten Notenbanker-Kommentaren zu den wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona (Lane für EZB und Daly für die FED) sicher auch positiv ausgefallene US-Daten. ...

