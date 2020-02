MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Rational nach Jahreszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 675 Euro belassen. Einmal mehr habe der Großküchenausstatter gefällige Umsatz- und Gewinnkennziffern ausgewiesen und dies in einem insgesamt herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für die Aktie sieht er derzeit aber nur wenig Luft nach oben. Sie sei weiterhin hoch bewertet./ajx/mis Die Baader Bank hat ihr Einstufungssystem für Aktien geändert. Statt den Empfehlungen BUY, HOLD, SELL verwendet Baader nun für Aktien-Bewertungen die Kategorien BUY, ADD, REDUCE und SELL./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 08:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007010803

