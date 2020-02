Köln (ots) -Die weiteren Gewinner*innen des Deutschen Hörbuchpreises 2020 stehenfest: Matthias Matschke erhält die Auszeichnung in der Kategorie"Beste Unterhaltung" und Sascha Maria Icks in der Kategorie "BestesKinderhörbuch". Die NDR-Produktion "Leonora" gewinnt den Preis fürden "Besten Podcast".Schauspieler Matthias Matschke hat die Preisträgerjury als Sprecherdes Hörbuchs "Achtsam morden" von Karsten Dusse überzeugt (RandomHouse Audio). Seine Lesung der "amüsanten Geschichte" um einen Anwaltauf der kriminellen Karriereleiter wird als "Beste Unterhaltung"ausgezeichnet. "Mit sanfter Stimme" verstehe es Matschke, dieunsympathische Hauptfigur zu einem "Sympathieträger" zu machen - inden Ohren der Juror*innen ein "großes Vergnügen".Das "Beste Kinderhörbuch" wählt traditionell eine Kinderjury aus. Ihrgehörten diesmal fünf Landesfinalist*innen des Vorlesewettbewerbs desDeutschen Buchhandels an. Sie kürten Sascha Maria Icks zurPreisträgerin für ihre Interpretation von "Agatha MerkwürdensRacheblumen" von Nicola Skinner (HarperCollins bei Lübbe Audio).Jeder Figur des "spannenden Hörbuchs" verleihe die Sprecherin denpassenden Ausdruck, urteilten die jungen Juror*innen. Das Hörbuchhabe außerdem eine "schöne Botschaft" und könne Jungen genauso gutgefallen wie Mädchen.Zum zweiten Mal wird beim Deutschen Hörbuchpreis der "Beste Podcast"ausgezeichnet. Die Podcast-Jury entschied sich für die fünfteiligeProduktion "Leonora - Mit 15 zum IS" (NDR Info, Redaktion ThiloGuschas / Ulrike Toma). Das Autorenteam Lena Gürtler, Britta von derHeide und Volkmar Kabisch erzähle "akustisch so spannend wie einKrimi" von Leonora, die sich mit 15 der Terrormiliz in Syrienanschließt, und von ihrem in Sachsen-Anhalt lebenden Vater, den dieReporter vier Jahre lang begleitet haben. Der herausragende Podcasthabe eine "thematisch hohe Relevanz" und entwickle einen "Sog", demman sich nicht entziehen könne und wolle, so die Jury. Der Podcast"Leonora" ist abrufbar unterwww.ndr.de/nachrichten/info/podcast4584.htmlDer Deutsche Hörbuchpreis ist in jeder Kategorie mit 3.333 Eurodotiert.Gastgeber der festlichen Preisverleihung am 10. März 2020 im KölnerFunkhaus am Wallrafplatz ist der Westdeutsche Rundfunk. ModeratorKlaus-Jürgen Deuser führt durch den Abend und begrüßt alsmusikalischen Gast Laith al Deen. Über den WDR-Publikumspreis dürfendie WDR-Hörer*innen, Zuschauer*innen und User*innen online abstimmen.Die Teilnahme ist bis zum 9. Februar 2020 möglich unterpublikumspreis.wdr.de. Der Gewinner / die Gewinnerin desPublikumspreises wird erst während der Preisverleihung bekanntgegeben.Die Verleihung wird live auf WDR 5 und auf Bayern 2, DeutschlandradioKultur, hr2-kultur, MDR Kultur, NDR Kultur, SR 2 und SWR2 sowie imInternet und als Audio- und Videostream auf www.wdr5.de übertragen.Mehr Informationen zum Deutschen Hörbuchpreis und zu denPreisträger*innen unter www. www.deutscher-hoerbuchpreis.de/"Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Geschäftsstelle Deutscher Hörbuchpreis e.V.Henrike WenschkewitzAppellhofplatz 150667 KölnTelefon 0221 220 2377hoerbuchpreis@wdr.deWDR KommunikationStefanie SchneckTelefon 0221 220 7125stefanie.schneck@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4512876