Original-Research: SYZYGY AG - von GBC AGEinstufung von GBC AG zu SYZYGY AGUnternehmen: SYZYGY AG ISIN: DE0005104806Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 10,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Matthias GreiffenbergerVorläufige Zahlen nur leicht unter unseren Erwartungen, Rentabilitätsverbesserung erwartet, Rating KAUFEN bestätigt Nach vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 hat die SYZYGY AG Umsatzerlöse in Höhe von 64,2 Mio. EUR erreicht, was gegenüber dem Vorjahr einem Umsatzrückgang von 2,5 % entspricht. Sowohl die bisherige Unternehmens-Guidance, wonach Umsätze auf Vorjahresniveau erwartet waren, als auch unsere bisherigen Prognosen (GBC-Schätzungen: 65,68 Mio. EUR) wurden damit nur marginal verfehlt. Die Ursache dieser Entwicklung war dabei insbesondere die Schwäche der im Ausland erwirtschafteten Umsätze, die mit etwa 14 Mio. EUR deutlich unter den Vorjahreswert von 21,66 Mio. EUR gefallen war. Nachdem bei den in UK tätigen Gesellschaften bereits unterjährig eine Umsatzschwäche zu beobachten war, der SYZYGY mit mittlerweile abgeschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen begegnete, dürfte sich im vierten Quartal in den USA zusätzlich der Wegfall des Hauptkunden AVIS bemerkbar gemacht haben. Gewohnt stark präsentierten sich hingegen die in Deutschland tätigen Gesellschaften, mit einem Umsatzwachstum in Höhe von über 7 % auf einem neuen Bestwert von ca. 50 Mio. EUR (VJ: 46,57 Mio. EUR). Die umgesetzte stärkere Konzentration auf Deutschland sowie die gewonnenen namhaften Neukunden haben zum erreichten Umsatzwachstum beigetragen. Die zum Jahresende hin nochmals stärkere Umsatzschwäche bei den internationalen Umsätzen konnte damit nicht vollumfänglich ausgeglichen werden, was zum erwähnten leichten Umsatzrückgang geführt hat. Die leicht rückläufigen Umsatzerlöse hatten einen EBIT-Rückgang auf 5,5 Mio. EUR (VJ: 6,07 Mio. EUR) zur Folge. Dies hatte sich insbesondere aufgrund der umgesetzten Restrukturierungen bei den UK-Gesellschaften im Verlaufe des Geschäftsjahres abgezeichnet, so dass wir von dieser Entwicklung nicht überrascht sind. Die EBIT-Marge in Höhe von 8,6 % lag in der Mitte der vom Syzygy-Management erwarteten Margen-Guidance von 8 - 9 %. Mit Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen hat SYZYGY erstmals einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2020 gegeben. Erwartet wird ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich, welches von einer Steigerung der EBIT-Marge begleitet sein sollte. Auf dieser Basis reduzieren wir unsere Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 auf 66,45 Mio. EUR (bisher: 70,25 Mio. EUR) und analog dazu unsere EBIT- Schätzung auf 6,83 Mio. EUR (bisher: 7,00 Mio. EUR). Unverändert sollte dabei ausschließlich das Deutschland-Geschäft Wachstumsimpulse beisteuern, während für das internationale Geschäft eine weiter rückläufige Entwicklung erwartet wird. Erwähnenswert ist hier die im Januar 2020 ankündigte Zusammenlegung des Performance Marketing und Media Angebotes unter dem Namen 'SYZYGY Performance Marketing'. Durch den gemeinsamen Auftritt der beiden Gesellschaften in Hamburg und München soll künftig eine bessere Kundenansprache erfolgen. Infolge der Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr reduziert sich unser Kursziel auf 10,00 EUR (bisher: 10,80 EUR). Nach wie vor liegt aber ein hohes Kurspotenzial vor, weswegen wir weiterhin das Rating KAUFEN vergeben.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20023.pdfKontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt) Fertigstel-lung: 06.02.2020 (09:18 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 06.02.2020 (11:00 Uhr)übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.