Tesla: Die perfekte Gelegenheit?

Bei der Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) sind von Anlegern aktuell wieder einmal starke Nerven gefragt. Nachdem die Papiere den Januar des laufenden Jahres mit einem beeindruckenden Plus von 51 Prozent beendeten und dann bis zum Dienstag dieser Woche um weitere 45 Prozent in die Höhe schossen (neues Allzeithoch bei 842 Euro), folgte ein scharfer Einbruch.

Scharfer Kursrücksetzer

Die Tesla-Aktie setzte am Mittwoch um 22 Prozent auf 656 Euro zurück. Am Donnerstagvormittag konnten sich die Notierungen dann wieder stabilisieren. Dabei lag die Aktie zwischenzeitlich wieder mit rund 3 Prozent in der Gewinnzone (aktuell: 678,50 Euro). Sind die wieder günstigeren Kurse jetzt eine gute Gelegenheit zum Einstieg oder steht bei dem E-Auto-Bauer ein weiterer Abverkauf an?

