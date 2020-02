Die Anleiheemissionspläne der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH nehmen allmählich Gestalt an: Dem Vernehmen nach soll in Kürze eine Unternehmensanleihe über bis zu 100 Mio. EUR im Wege eine Privatplatzierung bei Institutionellen untergebracht werden. Die fünfjährige Neuemission 2020/25 werde danach in zwei Tranchen am Bondmarkt platziert. Die erste Tranche soll dabei ein Volumen ...

