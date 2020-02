Der bisherige Geschäftsführer von Audi Electronics Venture, Dr. Peter Steiner, wechselt an die Spitze des Bereichs Entwicklung Elektrik/Elektronik und CarIT bei Audi. Der promovierte technische Physiker steht seit rund 20 Jahren in Führungsverantwortung bei Audi und war zuvor bei der Firma Temic in Ingolstadt sowie am Fraunhofer-Institut in München tätig. Dr. Steiner übernimmt die Position von Klaus Büttner, der in der neuen Car-Software-Organisation ...

