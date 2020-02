Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Im Hebel-Depot von DER AKTIONÄR gab es in der letzten Woche Bewegung: ein Verkauf und ein Kauf. Aktuell befinden sich zehn Werte im Depot. Welche im Moment am Besten laufen, erklärt Thomas Bergmann im Interview. Das Hebel-Depot richtet sich in erster Linie an spekulativ orientierte Anleger. Die Handelsstrategie ist es, kurzfristige Trading-Chancen mit Hebelprodukten (Optionsscheine und Turbo-Optionsscheine; long und short) auszunutzen und somit zum Erfolg zu kommen. Das Hebel-Depot wird jeweils zu Jahresbeginn neu aufgelegt.