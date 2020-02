Neu-Delhi (ots/PRNewswire) - Die 15. Auto Expo läuft seit dem 5. Februar in Neu-Delhi (Indien). Great Wall Motor (601633.SS/02333.HK), ein weltweit führender Hersteller von SUVs und Pickups, stellte auf der Messe zum ersten Mal seine Marken Haval und Great Wall EV zur Schau und demonstrierte vor einem indischen Publikum seine breite Modellpalette und führenden intelligenten Technologien. Der Auftritt von Great Wall bei der Expo ist gleichzeitig der offizielle Verkaufsstart auf dem indischen Markt.Haval, ein chinesischer Weltmarktführer im SUV-Segment, feierte die Weltpremiere seines Concept H und die indische Premiere seines Vision 2025. Zu bestaunen gab es auch vier intelligente SUVs im gehobenen Segment - F7, F7x, F5 und H9 -, die sich allesamt weltweit gut verkaufen. Great Wall EV ist ein unabhängiger Hersteller von Elektrofahrzeugen unter Great Wall Motor und hatte zwei seiner Flaggschiffprodukte im Gepäck, EV R1 und EV iQ.Im Rahmen seiner Strategie für den indischen Markt will Great Wall Motor in dem Land ein F&E-, Produktions-, Zuliefer- und Vertriebsnetz aufbauen.Great Wall Motor plant die Modernisierung seines F&E-Zentrums in Bangalore, um intelligente und sichere Fahrzeuge für den indischen Markt zu entwickeln. Gleichzeitig soll verstärkt in lokale Forschung und Entwicklung investiert werden. Zur Erweiterung der Produktionskapazität treibt das Unternehmen die Übernahme des GM India-Werks in Talegaon voran. Damit soll die weltweit 10. Vollprozess-Fahrzeugproduktion mit zusätzlicher lokaler Produktionskapazität entstehen. Darüber hinaus will Great Wall Holdings Group in eine Autobatterieproduktion in Indien investieren und dazu ein komplettes Lieferkettensystem aufbauen. Die Marke Haval will in dem Land ihre komplette SUV-Modellpalette verkaufen, während Great Wall EV verschiedene Modelle für die Reise und private Nutzung anbieten wird. Great Wall Motor will seine in Indien produzierten Fahrzeuge sowohl in Indien als auch auf Exportmärkten verkaufen.Mit seiner Expansion auf dem indischen Markt treibt Great Wall Motor seine Globalisierungsstrategie voran und stärkt gleichzeitig seine Wettbewerbsposition in der zukünftigen internationalen Automobilindustrie.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1086557/Great_Wall_MOtor_Expo.jpgPressekontakt:Zhang Jiajia+86-18611847477gwpr@gwm.cnOriginal-Content von: Great Wall Motor, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133237/4513021