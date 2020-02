Knapp die Hälfte des ersten Quartals ist rum. Für Investoren und Trader in Wirecard-Aktien (WKN: 747206) bedeutet das zusätzliche Spannung - denn bekanntlich steht die Veröffentlichung von Prüfungsergebnissen durch KPMG kurz bevor. Heute rückt Wirecard dank einer innovativen Payment-Partnerschaft mit Self-Checkout in den Anlegerfokus.

So möchte der Zahlungsdienstleister aus dem DAX mit SES-imagotag und Einzelhandels-Partnern am Münchner Flughafen eine zukunftsweisende Payment-Partnerschaft erproben, die einen Self-Checkout erlaubt, wie heute mitgeteilt wurde.

Verbrauchern soll es ermöglicht werden, Artikel mit ihrem eigenen Smartphone direkt am Regal mithilfe eines elektronischen Preisschilds zu bezahlen, ohne an der Kasse anstehen zu müssen. Dafür müssen Kunden lediglich ihr Smartphone an das ...

