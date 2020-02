Am kommenden Sonntag ist es so weit: Deutschlands wohl mit großem Abstand erfolgreichste Börsencommunity wird endgültig erwachsen und feiert am 9. Februar ihr 10-jähriges Bestehen. Um die einzigartige Bilderbuch-Erfolgsstory von sharedeals.de angemessen zu würdigen, haben wir uns eine Reihe von Aktionen ausgedacht, von denen Du als treuer SD-Leser profitieren sollst!

Als vor 10 Jahren der erste SD-Artikel das Licht der Welt erblickte, ahnte noch niemand, welch hohe Wellen die Berichterstattungen von sharedeals.de künftig schlagen würden. Angefangen bei unserer Leidenschaft für hochriskante Pennystocks wandelte sich der Fokus immer mehr auf zuverlässige Rendite durch intelligentes Stockpicking rund um den Globus.

Die einzigartig hohe Trefferquote in Sachen Kursraketen bescherte sharedeals.de in den letzten Jahren vor allem dank des unvergleichlichen Live Chats immer mehr Zulauf. Längst ist es nicht mehr die Klientel an Hardcore-Zockern, die den Kern der lebendigen SD-Community stellt, sondern Anleger aus allen Schichten und Berufsgruppen, die den Mehrwert des tiefgründigen Experten-Researchs zu schätzen wissen. Zu den Nutzern der Plattform gehören unzählige Ärzte, Anwälte, Unternehmerpersönlichkeiten und sogar DAX-Vorstände.

Der erste SD-Beitrag feiert seinen 10. Geburtstag.

SD mit neuem Reichweitenrekord

Sogar in Übersee ist sharedeals.de mittlerweile ein Name. Obwohl bislang nur in deutscher Version verfügbar, ...

