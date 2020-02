Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB) hat den geldpolitischen Kurs seiner Bank in einem Interview verteidigt und den Verdacht einer Manipulation des Franken zurückgewiesen, so die Analysten von Postbank Research.Nach Ansicht Jordans seien Eingriffe am Devisenmarkt weiterhin nötig, um einen allzu starken Franken zu verhindern. Auch von ihrer Negativzinspolitik könne die Zentralbank nicht abrücken, solange der Franken so hoch bewertet sei. Die Vorteile würden die unerwünschten Nebenwirkungen für Sparer und die Finanzbranche überwiegen. Zudem seien weitere Zinssenkungen bei Bedarf möglich. ...

