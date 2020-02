Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Tesla, Infineon, Varta, JinkoSolar, Vestas, Albemarle und Millennial Lithium. Am Dienstagabend hat Tesla fast die Marke von 1.000 Dollar erreicht, einen Tag später folgte dann der Einbruch auf 700 Dollar. Aber ist das nicht immer noch viel zu teuer? Kurzfristig vielleicht. Aber auf lange Sicht wird Tesla der Konkurrenz immer weiter davon fahren - und die Aktie auch. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die weiteren Aussichten des ehemaligen Börsen-Highflyers Varta, um ein mögliches Comeback bei JinkoSolar, neue Rekorde beim Windanlagen-Spezialisten Vestas und um die neue "Lust auf Lithium". Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydornreport.de in den Verteiler ein.