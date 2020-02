Die Zahl der Mitarbeiter für Elektroantriebe im Werk Dingolfing soll von 600 auf 2000 steigen. Für den Standort sucht BMW nach Fachkräften.

Für den weltweiten Bau von Elektroautos stockt BMW die Kapazitäten an seinem größten europäischen Standort in Bayern auf. Im zentralen Werk für Elektroantriebe im niederbayerischen Dingolfing werde die Mitarbeiterzahl von derzeit 600 mittelfristig auf bis zu 2000 erhöht, teilte BMW am Donnerstag mit.

Allein im laufenden Jahr werde die Zahl auf mehr als 1400 aufgestockt, überwiegend durch interne Umbesetzungen, aber auch durch Neueinstellungen. "Wir suchen für die Zukunftstechnologie E-Mobilität derzeit auch am Markt nach Fachkräften", sagte der Chef der BMW-Antriebsproduktion, Michael Nikolaides.

In der ...

