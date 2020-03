Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Forrester, ein unabhängiges globales Forschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlichte kürzlich den Bericht "The Forrester New Wave: Function-As-A-Service Platforms, Q1 2020". Tencent Cloud erhielt ein differenziertes Rating in den Kategorien Entwicklererfahrung, Sicherheitsfunktionen sowie Vision und wurde von Forrester offiziell als "starker Leistungsträger" bewertet.Darüber hinaus erwähnte der Bericht, dass Tencent Cloud ein attraktives webbasiertes Toolset anbiete, um Benutzern eine positive Entwicklererfahrung bereitstellen zu können. Zusätzlich werden eine solide Abschaltung von Funktionalitäten, eine rollenbasierte Zugangskontrolle sowie Unterstützung für virtuelle Private Clouds zur Verfügung gestellt.Dieser Forrester-Bericht bietet eine detaillierte Bewertung der Leistungsstärke von FaaS-Diensten für zehn Dimensionen, einschließlich Entwicklererfahrung, Programmiermodell sowie Laufzeitausführungsumgebung, und unterstützt Unternehmensanwender dabei, den für sie angebrachten Dienstleister zu wählen.Zusätzlich zu kontinuierlicher Geschäftserweiterung und fortwährender Produkteinführung vertritt Forrester die Meinung, dass Tencent Cloud Serverless' Nutzerreputation ebenfalls auf positive Resonanz gestoßen ist. Im Forrester-Bericht enthaltene Kundenrückmeldungen besagten unter anderem: "Das Tencent-Supportteam ist zuverlässig und geht auf unsere Bedürfnisse ein", "Die Integration mit anderen Tencent Cloud-Diensten verläuft problemlos".Pressekontakt:Mengfan Chen+86-186-2686-8998mengfanchen@tencent.comOriginal-Content von: Tencent Cloud, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132815/4548986