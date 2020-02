Die Heizölpreise ziehen nach der wochenlangen Abwärtsspirale wieder an. Das Joint Technical Committee (JTC) der OPEC hat noch keinen klaren Kurs gefunden. Das Corona-Virus breitet sich weiterhin aus. Das Department of Energy (DOE) bestätigt den Anstieg der US Rohölbestände des American Petroleum Institute (API). Das Joint Technical Committee (JTC) der OPEC tagt nun mittlerweile drei Tage und tut sich ...

