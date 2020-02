Wien (www.anleihencheck.de) - Grün liegt im Trend, auch in der Geldpolitik, so die Experten von "FONDS professionell".Auf ihrer ersten Sitzung als Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB) habe Christine Lagarde den Klimaschutz zum Kernthema gemacht. Die EZB solle grüner werden, in Zukunft wolle die Notenbank den Klimawandel stärker in ihrer Arbeit berücksichtigen. Jürgen Stark sei von 2006 bis 2012 Chefvolkswirt der EZB gewesen und halte Lagardes ehrgeizige Pläne für einen Fehler. "Der Klimaschutz ist Regierungssache", habe Stark auf Einladung von Amundi auf dem 19. FONDS professionell KONGRESS in Mannheim gesagt. Bei der Geldpolitik sei der Grundsatz der Marktneutralität zu beachten, daher "muss sie farblos sein", sei der Ökonom überzeugt. ...

