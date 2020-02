In unserem Jahresausblick 2020 zu Bitcoin am 22.01.2020 wiesen wir darauf hin, dass sich im Bitcoin-Chart eine überwundene mittelfristige Abwärtstrendlinie mit einer kleinen Trendumkehrformation in Gestalt einer umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Formation vereinen.Seither hat der Bitcoin-Preis einen nächsten Schritt nach oben gemacht und diesen bereits kurz konsolidiert. In dieser Woche nun kämpft er erneut mit der Marke von 9.512 Dollar und hat diese auf Tagesbasis gestern überwunden. Charttechnisch ist dies noch kein Knaller, aber Kleinvieh macht auch Mist!

