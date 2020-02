Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6) bestätigt immer wieder die hohen Erwartungen - heute wird mitgeteilt,dass die "Verkaufsteams RIBs und Microsofts für die nächsten drei Jahre weiterhin gemeinsam die MTWO-Lösung an ausgewählte Top-1000-Kunden in den USA, Asien/Pazifik und EMEA verkaufen werden.". Offensichtlich läuft die derzeitige Kooperation rund, man darf gespannt sein, was RIB im Rahmen der 2019er Zahlen zu der Kooperation sagen wird. Eine Vertragsverlängerung hört sich gut an, macht man ja nicht, wenn... Und es soll wohl nochmals der Turbo eingelegt werden, denn für die gemeinsame vertikale ...

