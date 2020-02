London (ots/PRNewswire) - Die Welt steht vor einer schweren Krise, die unsere Lebensweise voraussichtlich für immer verändern wird. Der Klimawandel und seine Auswirkungen sind permanent in den Schlagzeilen und die Debatten über mögliche Maßnahmen zur Abwendung einer Klimakatastrophe gestalten sich angesichts der vielen Perspektiven und Meinungen zum Thema mitunter recht schwierig.Die Öffentlichkeit wird dazu aufgefordert, den eigenen Lebensstil zu ändern, um den Klimawandel auf verschiedene Arten auszugleichen, während zeitgleich Regierungen und Industrien für ihren negativen Umwelteinfluss und ihr mangelndes Engagement in dem Bereich kritisiert werden. Doch während zum Teil radikale Demonstranten und Aktivisten ganze Branchen für den Klimawandel verantwortlich machen, gibt es weltweit in vielen Bereichen Gruppen, die sich für positive und nachhaltige Maßnahmen einsetzen.TBD Media freut sich, den Start unserer Kampagne "50 Sustainability and Climate Leaders" anzukündigen. In Zusammenarbeit mit prominenten Medien wird diese Kampagne Industriegruppen und Unternehmen, die sich für Strategien und Aktionen zum Ausgleich des Klimawandels engagieren, eine Plattform bieten, auf der sie ihre Bemühungen und Fortschritte präsentieren können.Die Kampagne soll Industrie und Gesellschaft aufzeigen, dass Nachhaltigkeit ein zentrales Anliegen und Teil wirtschaftlich tragfähiger Zukunftsstrategien sein kann. Des Weiteren werden Gruppen vorgestellt, die in diesem Bereich Branchenführer sind.Unsere Kampagne enthält eigene Videoinhalte und ansprechende Artikel für Kunden wie Mitsubishi, BP, Upfield, Siemens und Estée Lauder Companies, die auf unserem Online-Hub und über andere digitale Medienplattformen verfügbar sein werden.Angesichts der aktuellen Situation ist es allzu leicht, gewissen Gruppen und Unternehmen die Schuld zuzuschieben. Wir glauben an die Bedeutung und den Nutzen positiver Maßnahmen und wollen diese mithilfe qualitativ hochwertiger Inhalte präsentieren. Es ist uns wichtig, dass jene Gruppen, die mit positiven Aktionen Gutes tun, eine Plattform erhalten und unter Beweis stellen können, dass ein nachhaltiger Wandel möglich und sinnvoll ist.Aktuelle Informationen zur Kampagne "50 Sustainability and Climate Leaders Campaign" finden Sie auf der folgenden Website: https://www.50climateleaders.com (https://www.50climateleaders.com/).Pressekontakt:Alexander WilliamsTel. +44(0)20-3553-3664E-Mail: a.williams@tbdmediagroup.comOriginal-Content von: TBD Media, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136020/4513331