Auch der Öl- und Gaskonzern OMV kommt am Thema Klimawandel nicht vorbei - allerdings denkt man nicht daran, sich selbst abzuschaffen, wie von manchen Umweltschützern gefordert wird, sondern setzt vor allem auf Erdgas, um zur Reduktion der Treibhausgase beizutragen. "Erdgas wird in der Energiewende unbedingt notwendig sein und eine Rolle spielen", sagte OMV-Chef Rainer Seele am Donnerstag."Der verstärkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...