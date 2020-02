Starr Insurance Companies hat kürzlich eine Gruppe aus einhundert Maklern und Risikomanagern eingeladen, um die Etablierung seiner kommerziellen Linien auf der iberischen Halbinsel und damit die Erweiterung seines europäischen Netzwerks zu feiern.

Die Niederlassung in Madrid stellt die neuste Erweiterung der Präsenz von Starr in Europa dar, die Großbritannien, die Benelux-Länder, Mittel- und Osteuropa umfasst. Juan Carro Arbelo, kürzlich zum Regional Manager for Insurance, Iberia, ernannt, leitet die Geschäftsentwicklung in diesem wichtigen Markt. Die europäische Region bietet ein breites Kundenspektrum für das Versicherungsportfolio von Starr, das Sach- und Unfallversicherungen sowie Luftfahrt- und Seeversicherungen beinhaltet.

Bei dem Empfang im Teatro Real erklärte Maurice R. Greenberg, Chairman und CEO bei Starr Insurance Companies, den geladenen Gästen: "Seit mehr als zehn Jahren erfreut sich unser Unternehmen eines dynamischen Wachstums überall auf der Welt. Europa hat sich jedoch für uns als besonders wichtiger Markt erwiesen. Die iberische Halbinsel bietet uns großartige Chancen für die Beschleunigung dieses Wachstums."

Jim Herbert, Direktor für Großbritannien und Europa bei Starr, war Gastgeber der Veranstaltung und wurde von einer ausgewählten Gruppe weiterer Führungskräfte bei Starr Europe unterstützt.

[Klicken Sie hier, um Fotos der Veranstaltung anzuzeigen.]

Über Starr Insurance Companies

Starr Insurance Companies (Starr) ist ein Marketingname für die operativen im Bereich Versicherung und Reise-Assistance tätigen Unternehmen und Tochtergesellschaften der Starr International Company, Inc. und für das Anlagegeschäft der C. V. Starr Co., Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Starr ist eine auf sechs Kontinenten vertretene, führende Versicherungs- und Investmentgesellschaft. Über ihre operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach- und Schadenversicherung sowie Unfall- und Krankenversicherungsprodukte an. Hinzu kommt eine Palette von Produkten für Spezialversicherungen, darunter für die Luft- und Seefahrt, den Energiebereich und die Exzedenten-Schadenversicherung. Die in den USA, auf den Bermudas, in China, Hongkong, Singapur, Großbritannien und auf Malta ansässigen Versicherungsgesellschaften von Starr wurden von A.M. Best jeweils mit dem Rating "A" (ausgezeichnet) eingestuft. Das Lloyd's Syndicate von Starr wurde von Standard Poor's mit dem Rating "A+" (stark) bewertet.

Besuchen Sie uns auf www.starrcompanies.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200206005521/de/

Contacts:

Charlie Armstrong

Vice President, Marketing

charlie.armstrong@starrcompanies.com, 646.758.8308